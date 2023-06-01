遠通電收今（1）日宣布，繼宜蘭縣、花蓮縣之後，今日再攜手台東縣導入eTag自動代扣路邊停車費，完成東台灣的最後一塊拼圖。目前台灣本島除了雲林縣、南投縣，其餘縣市路邊收費停車格皆可使用eTag代扣停車費。

遠通電收表示，民眾申辦「eTag停車扣繳服務」後，免持小白單至超商繳費，也不須每次停車後再操作手機線上繳費，全程自動扣款，不須擔心費用逾期。

遠通表示，eTag用戶可使用遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信等5家聯名銀行其中一家信用卡，透過uTagGo App、銀行網頁，就能快速申辦eTag停車扣繳服務，停車還可累積HAPPYGO點數並兌換eTag儲值金，目前用戶數已達150萬。

若是不想開車，uTagGo App也新增一鍵快速叫小黃或多元計程車的功能，即日起至端午連假，uTagGo會員再加碼，每周限量發放10元至50元面額的超值55688搭車金，直接折抵車資。