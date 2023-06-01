清大陳鴻文團隊研發非接觸式電梯按鍵，成員包括胡承維（左起）、張雅惠、陳鴻文、沈宜郡、郭仲恩。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

全球歷經疫情浪潮，不少非接觸式防疫技術陸續出現，清大指出，清華大學跨院國際博士班學位學程助理教授陳鴻文首度導入AI演算法，再加上紅外線等多元感測設計，研發出可隔空按電梯的「m'AI Touch」，目前已經安裝在清大台積館。

陳鴻文指出，導入AI的優點就是既靈敏又不易誤觸，且能夠依照使用習慣調整，只要伸出手指靠近電梯的開、關或樓層按鍵5公分內，0.4秒就可以看到按鍵燈亮起，非常直覺化。相較之下，市面上的紅外線及電容感應都要較長時間且靠近到1公分左右才有反應。

陳鴻文說明，因為AI有很強的判讀意圖能力，若電梯內人太多，一旦有人被擠向按鍵面板，也不會錯誤觸發全部樓層按鍵。AI甚至可以判讀出盲人是要「摸」電梯按鍵旁的點字，而不是「按」樓層按鍵。

陳鴻文團隊研發的非接觸式感應設備就像一個小盒子，長寬各14公分，厚度約4公分，可加裝在既有的各廠牌新舊電梯上。小盒子安裝在電梯按鍵面板的上方，「m'AI Touch」發音近似台語「莫碰」，第1台「m'AI Touch」非接觸式電梯按鍵最近已安裝在清大台積館。

經師生使用發現，體驗很接近平日使用電梯的習慣，只是手指不必碰到按鍵，操作上都很流暢，要取消也可伸手指向按錯的樓層約2秒，按鍵燈就會熄滅，類似平常取消時的長按動作，可以取代在電梯按鍵上貼塑膠膜、噴酒精，或用鑰匙按電梯等方式。

陳鴻文指出，目前市面上非接觸式裝置多採用紅外線偵測，如常見的自動門、感應式水龍頭及小便斗沖水裝置等，但誤觸的機率高，導入AI將使非接觸感測技術再升級，提升精準度，未來還可望應用在餐飲業的觸控面板點餐系統、大眾運輸售票系統、或博物館互動式裝置上。

清大指出，陳鴻文為美國麻省理工學院電機所博士，他領導的研究團隊，包括清華跨院博士班學生胡承維、沈宜郡，分別負責硬體及軟體研發，學科所碩士生郭仲恩負責專案管理與商務開發，教科所碩士生張雅惠負責財務、國際事務和行銷。