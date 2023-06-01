台東區域立委選舉，民進黨日前提名初選勝出的賴坤成，現任立委劉櫂豪比以往更勤跑行程，他今天終於正式表態「參選是可能選項」，並強調，台東價值比政黨初選重要。

劉櫂豪今天表示，作為在台東打拚20多年的現任立委，對於未來充滿各種可能性， 參選當然也是選項之一，他會做好每一項工作。

媒體追問，民進黨中央及黨主席是否知道他的參選決定？劉櫂豪回應，既然是他的決定，他會做好相關準備，至於外界每一位關心他的朋友是否知道參選決定，他不清楚。

針對初選結果，劉櫂豪表示尊重，但他說，在藍大於綠的台東辦初選，容易受到外力控制，暗指外傳的初選結果可能受到藍營支持者影響。他強調，「比政黨初選更重要的是，明年1月13日鄉親的認同與支持」這句話間接透露了他參選到底的決心。

至於有沒有可能脫黨參選，劉櫂豪進一步表示，後續發展民眾支持是最重要的，民眾支持遠大於政黨考量，追尋台東正面價值比較重要。

民進黨台東縣黨部主委簡維國說明，立委提名或能否報備核准，決定權在於中央黨部，台東黨部目前未接獲劉櫂豪報備參選相關訊息，但過去的確有相關案例，地方要輔選黨提名人或同時輔選多人，皆依照中央指令執行。