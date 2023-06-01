李佳穎男友阿力下跪求婚。（李佳穎提供）

李佳穎在福岡塔被男友求婚成功。（李佳穎提供）

李佳穎在福岡塔被男友求婚，當下感動噴淚。（李佳穎提供）

李佳穎在福岡塔被男友求婚，當下感動噴淚。（李佳穎提供）

李佳穎在福岡塔被男友求婚成功。（李佳穎提供）

李佳穎在福岡塔被男友求婚，攝影師等好友感動見證。（李佳穎提供）

40歲的童顏女星李佳穎5月11日在日本福岡被求婚成功！她去年與小她9歲的的豐光羊肉爐老闆阿力交往，不到1年即將正式升格人妻！李佳穎1日受訪重溫當天在234公尺高的福岡塔被求婚過程：「我當時在福岡塔的東西南北沿著動線繞一圈蓋紀念章，蓋到最後一格剛好是鑽石圖案，那方位看過去剛好是有名的結婚教堂，正在對著鏡頭做拍攝動作，下一秒就被拍肩膀，一回頭我，我半秒就噴淚！」

李佳穎說，當時阿力在她後方下跪，從菸盒拿出1.3克拉鑽戒說：「妳不要再逞強了，接下來我會照顧妳。」又驚又喜的她邊噴淚邊點頭：「我願意！」而大噴淚的另一主要原因，是男友有「青蛙肢」，其實是無法做蹲下的動作，所以看到他跪下，還因為重心不穩扶旁邊的欄杆，「我好感動，眼淚直接炸開」。

李佳穎說，這一趟主要是應邀去福岡拍片，行程結束後，她多留兩、三天順便拍攝YouTube頻道的節目內容，同行的男友阿力則與攝影師等密謀求婚大計，她笑說原本自己都規劃好了幾個拍攝景點內容，但攝影師臨時說要更改幾個景點，她很信任長期合作夥伴所以不疑有他，當天上午就被帶去氛圍浪漫、到處都有愛心圖案的「戀愛神社」，「我跟男友像在拍攝MV一樣，我還說這以後婚禮可以用。到了第二家拉麵店，我還搞笑說戀愛神社很適合被求婚耶，想不到傍晚在福岡塔就被求婚！」

她說，當時阿力屈膝跪下，說「妳陪我忙進忙出，我陪妳上山下海，我們過得很開心，妳真的是一個很逞強的人！妳不要再逞強了，接下來我會照顧妳。」看到他從菸盒裡掏出1.3克拉的鑽戒時，她還笑出來問：「你怎麼從菸盒拿出戒指？」身高187公分的阿力跟157公分的李佳穎甜蜜相擁，幸福演繹「最萌身高差」，他們也在福岡塔買了愛情鎖，寫上兩人的名字。。

李佳穎笑說，因為當下很多遊客，阿力有點害羞，加上很緊張，所以只講了原本準備的求婚詞的五分之一，被求婚的隔天，她從飯店床上睡醒，先跟他說「真的要結婚了耶」，「他有朗誦兩遍完整的求婚台詞！」她說阿力的朋友都覺得他不浪漫也不可能浪漫的人，他的國中同學杜妍今年初結婚，大家聚餐時杜妍還開玩笑提醒他「要認真準備求婚詞、不要耍帥、要讓我檢查你要講的話」，沒想到男友真的認真準備了，讓她聽了兩遍還是很感動，又忍不住落淚。

她說，阿力寫到兩人這一年的相處過程，因為他開羊肉爐餐廳，冬天非常忙碌，她不忙時也會去店裡幫忙、帶朋友去吃飯，也做外場、內場工作，但他覺得藝人好像不應該陪著他忙，「我本來就沒有顧忌，也想學習如何成功經營，對我來說像是去玩去打工的感覺，可能這一點，讓他與家人對我滿感動，覺得我們很適合結婚」。

至於結婚日期，她說還在選日子，可能這幾天哪天心情好的某一天就去登記了，近期變胖的她，否認懷孕，只是之前去瑞士吃胖5公斤，她說會想要生小孩，求婚之後就不用再避孕了，但想等天氣轉涼、工作沒那麼多的下半年再積極「做人」，現階段想要先好好享受兩人世界。至於婚禮，可能要明年再舉辦了，她本來就沒有很重視儀式感，希望婚禮只是小型的、有家人、好朋友相聚就好，老公意見也跟她一致，他的家人很疼愛她，也不會有意見，她甚至想選有意義的地方，例如爸媽結婚的地方，讓他們也能重溫。

李佳頴跟準老公生日都是2月14日，個性契合不怎麼吵架，「認識一周，我就知道他是對的人！」她不諱言一開始有顧忌對方小她9歲，兩人當初是在不知道對方年齡下認識，真的開始追求交往，才發現竟然差這麼多，「但他自己創業，加上做服務業，滿成熟懂事，很會照顧身邊的人，所以反而是他照顧我很多，也把我照顧滿好的。我原本也擔心男生家人會不會介意年齡差距，後來擔心都一一排除」。

她說，兩人一開始就認定以結婚為前提交往， 所以滿快就認識彼此父母，「他父母對我非常好，也是我滿快認定可以結婚的原因」。談及即將為人妻的心情，李佳穎笑說：「我真的現在非常幸福，謝謝老天爺給我滿好的另一半，今年剛好40歲，原本就覺得是一個新的開始，剛好有了這個新的身分，心情滿平靜，終於等到這一天！」