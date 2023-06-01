嘉義某汽車營業所的女員工控訴109年2度遭男同事在車內性侵，她被對方強行脫掉上衣內衣，親吻上半身，隔年110年她更被帶到保修廠技師休息室內，男同事把門鎖上對她說「想舒服很久了」，指侵她後又問「什麼時候要讓我進去」，她事後罹患嚴重憂鬱症，男子遭判5年2月。

判決書中，女子稱雙方曾是某汽車銷售營業所的同事，109年10月對方與她值班，對方說下班後帶她看夜景，竟趁機抱住坐在副駕駛座上的她，還強行脫掉上衣內衣，摸胸、親上半身，抓她的手摸生殖器；事隔5天，男子再度趁機在車內壓制她，親吻臉和胸部，但因她當時穿絲襪，才未被觸摸下體。

女子稱男子在110年3月曾要她進保修廠之技師休息室內，她進去房間後對方就把門窗鎖上，對她說「想抱你很久了，想舒服很久了」，接著用手指強行插入她的陰道內並舔吻，不斷問她「什麼時候要讓我進去」，她最後回答下次，男子才罷手離開，女子後來罹患嚴重心理疾病，提告求償120萬。

男子否認一切犯行，稱女子當天進技師休息室是對方稱有話對他說，當時還有抱他、親吻，一度向他鞠躬稱要離職；法官審酌女子的姐姐事後受到女子訊息稱「我想死掉」、「我不喜歡自己很髒、很隨便、「死變態，他強脫我衣服」，且女子的Instagram上有情緒低落的不理智舉動照片，醫院檢常報告也驗出男方DNA，一審判刑5年2月，男子上訴駁回。