衛福部食藥署疫苗審查委員劉滄梧2021年7月參與新冠肺炎緊急授權（EUA）會議，將會議結果洩露給任職台大醫院的醫師妻子施廷芳，施女隔天早上買入20張高端股票，4天後賣出獲利15萬1000元，兩人被控內線交易、洩密罪，士林地院首次開庭，劉、施均坦承犯罪，辯護人稱劉開了一整天會議，返家疲累，施「好奇」、「隨口問一下」，想不到造成海嘯般的創傷，希望法院考量2人對醫界的奉獻給予緩刑。

施庭芳委由辯護人答辯，7月18是星期天，專家會議開了一整天，先生劉滄梧返家很疲乏，夫妻在吃飯前隨口問了一下，僅是夫妻間日常對話，因為一時糊塗、失誤，購買少量的股票，並沒有任何的惡行。

劉滄梧的辯護人則說，會議開了一整天，因為特別的疲累，才會簡單敘述會議的結論，直到案件爆發，劉在調查站應訊時，才回想起曾向妻子說過，坦承犯下洩漏國防以外應秘密消息罪，希望合議庭考量他在醫界奉獻40年，給予緩刑。

檢察官起訴，2021年7月18日，食藥署召開高端新冠肺炎疫苗EUA授權專家會議，當天多數委員通過，疫情指揮中心19日下午2點多開記者會對外公開，但施庭芳18日晚得知會議結論，卻在消息公開前，19日上午分別購買20張高端股票，均價約在260元，4天後，高端股價因利多消息，上漲至276元，施庭芳賣出，獲利15萬1000元，涉犯證券交易法內線交易罪。

劉滄梧身為諮詢專家委員，參與新冠肺炎疫苗專家審查會議，有簽署保密及利益迴避書，卻洩漏國防以外應秘密消息，檢察官從施庭芳的手機訊息，發現施傳訊給一個命理師，詢問這個價格可不可以買，因而成為鐵證，證明消息是先生告訴她，並在利多消息公布前購買20張高端股票。

法官整理爭點認為是否適合適用刑法第59條中的情堪憫恕予以減刑，並諭知全案候核辦，另外，施庭芳的辯護人表示，施7月要出國開會，希望將下次庭期排在8月中以後。