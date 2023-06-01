立法院上月26日三讀通過「排黑條款」的選罷法修正草案，有6屆議員資歷的民進黨籍台南市議員郭清華，這屆任期結束後將不得競選連任，他說，尊重黨中央排黑條款決定，他說，蔡英文3次選總統，他動員最多人，當議員3度走法院都是為了民進黨，數度重申，「我沒有對不起民進黨」。

郭清華今天在市議會總質詢時，劈頭就先表明這屆任期結束後，將不得再競選連任，因為自己年少時淺想曾經做錯事，從政25年來感謝鄉親支持，他才能順利當選，他也深深一鞠躬向鄉親致謝；市長黃偉哲則回應，郭議員的努力，大家都看在眼裡。

郭清華細數當議員以來為民喉舌、爭取的多項政績，同時也出示多張輔選蔡英文總統的照片，他說，小英參選總統3次到台南造勢，他都動員最多人，「我沒對不起民進黨」，2020年小英選總統的遊行車隊還特別停在他的服務處，因為現場人山人海。

他也說，自己當議員3次走法院都是為了民進黨，第一次是南市議長補選，當時李全教官司確定後，南市議長須進行補選，但當時遇到一些難題，後來賴美惠順利當選議長，副總統賴清德還曾為此說過，「如果沒有郭清華，賴美惠不可能補選當議長」。

他說，民進黨做出排黑條款，他予以尊重，但他沒有對不起民進黨，最後也說希望社會能給做錯事的人一個機會。據了解，郭清華1992年被控違反《槍砲彈藥刀械管制條例》。

郭清華質詢時暢談任內爭取的多項政績，質詢結束後，婉拒受訪，僅稱「一切尊重」，被問到未來打算？他只簡短說，以後的事以後再說。