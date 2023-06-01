中國社會科學院法學研究所研究員支振鋒表示，空間影響人，環境塑造人。在少子化逐漸成為社會問題的大背景下，必須堅持系統思維，綜合考慮、統籌安排，推動城市空間「適兒化」，將校園空間建設成為快樂港灣，為未成年人成長提供一個安全、友好的空間。

支振鋒在大陸《環球時報》撰文指出，6月1日是大陸兒童節，有關校園安全的問題再次引發廣泛關注。更值得重視的，是中小學校園的空間問題。校園是孩子們的第一居所，校園空間如果出了問題，將直接影響孩子們的身心健康。

支振鋒稱，當前大陸各城市仍存在不少面積狹小、設施匱乏的中小學校。特別是位於大城市老城區的中小學校，校園中孩子們鍛煉、嬉戲的空間，以及相應設施普遍不足。不少中小學校園難以實現人車分流，這讓孩子們行走在校園都得時刻提高警惕。

他還稱，校園以外的社會給予兒童的空間呢？現代社會，特別是城市社會，既是流動的陌生人社會，也是擁擠的汽車社會。它的開放性，必然導致大量人口的流動，還伴隨汽車的呼嘯往來，在這樣的城市空間，沒有家長的陪伴，兒童很難保證獨自出門的安全。社區中獨屬於孩子們的「地盤」也很有限。

支振鋒認為，某種意義上講，現代城市，特別是超大城市的環境，對兒童談不上友好。家長們累得慌，孩子們憋得慌。即便是家長想多陪孩子，但上下班動輒一兩百分鐘的通勤時間，還可以有多少精力在輔導孩子作業後跟他們談心、陪他們玩耍？

他更直言，中小學生處於身心發育的關鍵階段，如果在學校和社區等都難以擁有充足的活動空間，孩子們不能盡情運動、奔跑、嬉戲、玩耍，就很可能影響到兒童的身心健康，甚至可能帶來嚴重的心理問題。

中國國民心理健康發展報告（2021～2022）顯示，青少年每週運動頻次越高，抑鬱風險的檢出率就越低，大陸全國14. 8％的青少年存在不同程度的抑鬱風險，並且隨著年級的增高，青少年面臨的抑鬱風險逐漸升高。

支振鋒說，當校園空間、市政空間、社區空間、家庭空間等難以成為孩子們的運動空間、玩耍空間之後，一些孩子在網路空間打發時間，沉迷遊戲、視訊交友等，容易導致更多的心理和社會問題。

支振鋒強調，在城市規劃階段，需要更多考慮「適兒化」需求，打造兒童友好型城市，彰顯兒童的主體性、能動性和個性。特別是要關注留守兒童、流動兒童、貧困兒童、殘障兒童的空間需求，並在城市空間分配和建設中真正予以體現。