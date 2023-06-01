其中以領先業界的支援HDMI 2.1的遊戲擷取卡Live Gamer 4K 2.1（GC575）及遊戲擷取盒Live Gamer Ultra 2.1（GC553G2）以無與倫比的性能和視覺效果革新了遊戲串流，更為遊戲串流業界設立了新的標準。其中GC575這款支援4K144 HDR/VRR pass-through和4Kp60影片擷取的PCIe 影像擷取卡，更以優於同業的獨特的創新性及軟硬體技術整合，再次贏得COMPUTEX 2023 BC Award的評審青睞，榮獲「2023 Best Choice Award」的殊榮。

會場中也展示滿足內容創作者需求的系列產品，其中LIVE STREAMER MIC 350（AM350）是一款出色的USB麥克風，通過Dirac技術認可，提供了錄音室級音質，適合實況主和創作者使用。此外，AVerMedia致力於賦予虛擬主持人和VTuber興起的領域更多力量。現場展示的解決方案實現了互動式虛擬主持，讓內容創作者能夠輕鬆製作和控制引人入勝的直播內容。

針對企業的視訊會議需求，圓剛為小型會議室的最佳化而設計的多功能視訊會議攝影機(PA511D)。另外在個人視訊會議應用，可透過圓剛提供的遠距工作方案來體驗無縫溝通、提高效率和增強協作能力。

AVerMedia的嵌入式AI解決方案，活用NVIDIA的優化工具，提供具備空中升級、遠程診斷、視覺分析和影片擷取等先進功能。這項創新解決方案透過無縫整合AI技術於NVIDIA Jetson模組，增強了性能和功能。