民進黨今天召開記者會，針對民進黨前黨工公開自己性騷擾，卻被當時的黨中央婦女部主任許嘉恬疑似吃案事件，被問到婦女部有無受理報案等紀錄？性別平等事務部主任李晏榕說，據她所知，這起案子在黨內並未啟動任何調查程序。

李晏榕說，被害人昨晚發文之前，已經跟性平部聯繫也溝通一段時間，彼此有非常信任關係，溝通也非常良好，他跟主席辦公室主任周威佑和受害者見面後，也立即做到，民進黨確定跟加害人中止一切合作，被害者需要的心理重建及諮商資源，性平部會協助轉介並支付所有費用。

她說，性別平等是普世價值，呼籲所有民眾不要再攻擊被害人、不要再做無謂聯想，也不要再網路攻擊被害人。

林楚茵說，加害人是民進黨合作廠商，民進黨的立場一定是跟同仁站在一起，希望大家能保護受害者，不論在網路或新聞處理，大家都能站在同理心，保護受害人。

被問到婦女部有受理報案等機制？李晏榕說，據他所知，這起案子在黨內並未啟動任何調查程序，其他部分必須等調查結果才能報告。

至於吃案過程顯示黨內機制有問題，未來如何處理，還李正皓有性平爭議？林楚茵說，機制部分有需要檢討，會通盤檢討，避免再次發生；李正皓是另外一件事，不在記者會上回覆。

被問到事發後，這個廠商回應如何？李晏榕說，目前無法回答，之前申訴調查程序並未被啟動，這件事也發生很突然，所以還未處理這部分。之後會跟大家報告。

至於跟這個導演合作狀況？林說，黨中央跟這位導演確實有長期合作關係，目前已經立即停止。

被問到導演部分也有接政府案子？林說，民進黨現在就是站在同仁處理事件，許多細節不會跟大家討論，因為細節對被害人都是傷害，廠商狀況他們也不會代替他回應，廠商所有過往資歷及經歷跟誰合作，不會代當事人回應。

李晏榕強調，目前他們是針對許嘉恬調查，至於被害人的部分必須要經過被害人同意，是否要進入性騷擾申訴調查才能有相關處理及調查。

但是被問受害者已經聯繫一段時間，為何還會發文？時任黨副祕書長林飛帆要不要負責等問題；林楚茵跟李晏榕並未回應就離去。