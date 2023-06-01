南韓43歲名模李平（音譯，이평）驚傳癌逝，而從她IG貼文中就可發現明顯消瘦氣色不佳，且已一段時間未更新，如今傳出病逝消息，對此，演員好友李善鎭也發文證實死訊，哀悼寫下「我是膽小鬼，害怕妳很痛苦，躲著不敢跟妳聯絡，對不起，請妳原諒我」。

演員李善鎭1日在社群貼出哀悼文「（李平）飽受癌症的痛苦很久了，但她就算生病，還是站上伸展台，因為做模特兒的事情，讓她感到很幸福」接著透露由於李平不希望讓別人知道自己生病的事，才會選擇隱瞞，她也自責寫下「沒辦法常常跟妳聯絡，沒辦法好好地見面請妳吃一頓美食，就這樣讓時間流逝了。其實，我是膽小鬼，因為害怕妳很痛苦，躲著不敢跟妳聯絡，對不起，請妳原諒像笨蛋的我」。

最後，她悲痛表示，為了不讓好友在路上感到孤單，因此寫了這篇文章「但我也不知道這樣做是不是好的，平啊，請你在那邊不要有病痛了，要得更開心、要幸福，以後我們一定要再見，對不起，愛你」。

事實上，李平18歲出道，2016年拿下第31屆「SWAN AWARD」及「Asia美Awards」模特兒獎，在國內擁有相當知名度，如今李平癌逝消息曝光，粉絲紛紛留言送她最後一程，然而，根據韓媒報導，她的出殯儀式預計在2日上午舉辦。