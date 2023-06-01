在市區難以看見的巨蟹座「鬼宿星團」將於2日及3日現身，屆時行經鬼宿星團的火星，亮度達1.5等肉眼輕易可見，且為紅色容易辨識，成為觀察鬼宿星團的最佳指引，當日天黑後至晚間9時30分前都適合在西方天空欣賞。台北市立天文科學教育館3日將開直播，透過望遠鏡介紹星團與行星運動知識。

天文館介紹，鬼宿星團位於巨蟹座內，距離約600光年，由近千顆恆星組成的恆星集團，年齡僅數億年，當中有許多明亮的藍白色恆星，以肉眼觀看宛如模糊雲塊，用雙筒望遠鏡則可分辨出數十顆簇集的小星星，相當美麗。

天文館指出，2000多年前的古希臘天文學家即有相關描述與記錄，中國古代則將其視為靈魂乘坐的馬車，且因外觀如柳絮般虛幻飄緲、柔弱無力，稱為「積尸氣」或「積尸」。

天文館表示，現代以其位於二十八宿中的「鬼宿」稱為「鬼宿星團」，由於當中的恆星看起來如蜂窩般密集，別名「蜂巢星團」。

天文館將於6月3日晚間7時30分起，在YouTube頻道透過望遠鏡介紹鬼宿星團，以及與行星運動相關知識。