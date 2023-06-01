南韓男子天團EXO是SM娛樂公司2012年推出的團體，今年本預定要以8人完全體的形式回歸樂壇，但人氣成員KAI突然去當兵，今（1日）又爆出伯賢、Xiumin、Chen不滿SM娛樂不結算薪資，又要求簽12年以上的合約，直批是暴政；對此，SM娛樂強硬回應了。

根據韓媒《newsen》報導，邊伯賢（Baekhyun）、金鍾大（CHEN）與金珉錫（XIUMIN）1日透過律師李在學發出聲明，表示他們三人從3月21日開始，向SM娛樂提出7次內容證明，希望能看到透明的結算資料和依據影本，卻被拒絕；不僅如此，SM娛樂跟藝人簽定12至13年的合約後，又要求簽長達17年以上的後續合約，如果加上練習生培訓期，合約共20幾年，猛批SM娛樂擅用自身優勢強迫藝人簽定「奴隸合約」，因此委託律師提出解約。

面對指控，SM娛樂火速發聲明回應，表示公司正在為新的計畫努力中，外部勢力卻刻意接近旗下藝人，惡意干擾並傳遞錯誤資訊以及虛假的法律資訊，再灌輸可以無視現有合約的認知，誘導藝人做出違約和簽訂雙重合約等非法行為；SM娛樂強調這股外部勢力沒有真正為藝人著想，卻用花言巧語、謠言和陰謀等手段，試圖洗腦藝人。

SM娛樂斥責這股外部勢力不但非法，還造成藝人間的矛盾，藉此瓦解現有團隊的念頭，無疑是讓支持的粉絲失望，SM娛樂絕對不容忍、原諒這樣的行為，將會採取所有的法律措施對應不良的外部勢力，以維護粉絲對藝人的期待與愛護。