民進黨主席賴清德日前在答覆台大學生快問快答時，說自己最想共進晚餐的對象是大陸國家主席習近平。對此，國民黨副祕書長李彥秀今天表示，這是廉價的選舉語言，兩岸溝通是很嚴肅的事，賴用這種輕蔑口氣，不像是會嚴肅看待兩岸交流，如何把國家交給這種人？

李彥秀說，去年選舉很多人民對民進黨不信任，票投民進黨年輕人上戰場，所以賴清德這個「台獨金孫」才會不斷改變自己的講法，從以前對抗、對抗、對抗大陸，改成要講和平保台，還說想跟習近平共進晚餐。

李彥秀認為，只會用這種廉價方式就想當作是跟對岸溝通，如果由他來執政，那兩岸和平估計很難真正達成，這就是為何人民根本無法信賴民進黨處理兩岸關係的原因。

國民黨立委李德維也諷刺，台獨金孫居然想跟民進黨口中的萬惡共匪共進晚餐？不是應該漢賊不兩立才對？新北市長侯友宜說的「肉麻當有趣」已經適切了表達一切了。

至於國台辦發言人朱鳳蓮宣布將提供1200個就業崗位給台灣年輕人，被視為統戰作為。李德維表示，只要對台灣人民好，任何統戰都歡迎，不要說1200個，在台灣找不到工作又低薪狀態下，無論大陸企業或是台商，做的事情對台灣有益，對台灣年輕人好，沒理由反對。

李德維認為，只要得利的是台灣跟台灣年輕人，民進黨或許覺得是統戰，但台灣人有自信，「我們不用害怕。」