桃園一名就讀高中的徐姓女學生熱衷跳舞，在一次的練習時不小心受了傷，造成右膝髕骨脫位，另伴隨內側支持韌帶撕裂，不要說跳舞，就連基本的站立以及行走都非常困難。在聯新國際醫院運動醫學科醫師王凱平診察及建議下，接受了高濃度血小板血漿（Platelet-rich plasma，簡稱PRP）針劑治療和運動訓練，在短短2個月的時間內，又可再度享受跳舞帶來的喜悅。

王凱平表示，PRP針劑治療是抽取患者自身的血液，經離心後抽出生長因子注射到患處，來促進血管新生以及組織修復與再生，適用於肌腱、韌帶、關節的退化或損傷，再輔以運動訓練來強化患部與周邊組織的功能，不論從療程、復原效果來看，都相較於傳統的復健、藥物治療甚至是手術會更加適合。

PRP針劑治療通常會注射1至3劑，之間的間隔約2至4週，治療的進程會依患者的恢復情況而定。王凱評指出，在為患者實施第1劑針劑治療後，並配合運動訓練4週，會觀察評估患者的恢復情況，再決定後續的治療進程。

對於很怕打針的徐同學來說，在膝部注射針劑一度讓她卻步，甚至想選擇以手術的方式來治療，雖然麻醉得以逃避針劑帶來的短暫痛楚，但恢復期間將面臨的疼痛以及較長的復原期，她與家人討論後，決定聽醫師的建議，接受PRP針劑治療。

PRP針劑係注射在受傷、退化或自我修復功能不佳的部位，以誘發啟動修補機制，促進組織復原，對於關節、軟骨與韌帶的修護，都已經有許多實證的療效，對長期為運動傷害及關節受傷所苦的患者來說，是一個值得考慮的選項。王凱平也提醒，由於PRP針劑的治療原理，是誘發身體啟動修補機制，因此有吃抗凝血劑及消炎藥的患者不適合這個治療方式，另外，PRP針劑治療因為是抽取患者自身的血小板來注射，對於血小板功能不佳或數量低下、血液活性不穩定、患部有感染症狀、敗血症、肝臟慢性病等患者來說，是否能接受這項治療，必須與醫師討論、審慎評估。