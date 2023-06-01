據美媒引述知情人士透露，輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳將於6月前往大陸，會見包含騰訊、字節跳動等企業高層。據了解，黃仁勳的大陸行程還包括理想汽車、比亞迪和小米，但尚未最終敲定計畫，行程細節仍可能有變。

黃仁勳日前接受外媒訪問時曾稱，「晶片製造不一定得在台灣，但中國市場卻無可取代」，引發國際關注。

據香港01引述彭博報導指出，輝達在本週稍早發布多項AI解決方案，涉及遊戲、廣告、工業領域。同時輝達還推出大記憶體AI超級電腦DGXGH200，整合最多達256個GH200超級晶片，配備多達144TB的共用記憶體，約為DGXA100超算320GB記憶體的500倍，可讓開發者更好地開發聊天機器人、網際網路推薦系統演算法等大模型AI應用。

面對近期AI發展突破受到關注，黃仁勳也被譽為「AI教父」，是今年全球身價竄升最快的億萬富豪，更曾台大頒贈名譽工學博士，表彰在AI及高效能運算領域不斷推陳出新、引領產學趨勢的成就。