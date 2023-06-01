為持續推廣野柳地質景觀特色，北海岸及觀音山國家風景區管理處在6月30日至7月16日舉辦「2023野柳石光 夜訪女王」活動，每日限量開放民眾夜訪野柳地質公園，本次活動除俏皮公主、女王頭及儷影湖三區岩石光影特效，更擴大至沙灘區推出14米高Big Queen水幕噴泉水舞秀，歡迎國內外朋友親臨野柳，體驗具藝術及娛樂性的地景光雕秀。

北觀處長方正光表示，野柳地質公園因獨特地景與優質遊憩品質享譽國際，今年持續辦理「野柳石光 夜訪女王」活動，於夜間運用光影科技展現地景多元面貌，深化野柳地質公園的品牌價值與無可取代之旅遊地意象。

活動從6月30日起為期17天，每日晚間6時30分至10點絢麗登場，同時搭配環境教育、地景保育課程等系列活動，並串聯皇冠海岸觀光圈產業共同參與，形塑活動獨一無二與永續價值。

「2023野柳石光 夜訪女王」以「點亮野柳 女王之光.水.影」為主題，結合炫目3D光雕投影、水幕、水舞、動畫及音樂等效果，帶來煥然一新的燈光藝術，每晚7時30分起於俏皮公主區、女王頭區、儷影湖區及沙灘區，每15分鐘分區展演精彩光影秀，今年特別於沙灘區推出14米高水幕噴泉水舞秀，沉浸式激光技術呈現出野柳夜間奇幻景象，藉由水、光、聲及動各式效果，讓參觀民眾沉浸在繽紛多變的氛圍之中。

2023野柳石光夜訪女王活動門票每張250元，12歲(含)以下孩童，憑有效證件免費入場，5月31日中午12時起開放預購，前7000名早鳥票加贈皇冠海岸觀光圈店家100元電子抵用券1張，遊客憑QR CODE於活動期間可至金山、萬里區的合作店家消費抵用。