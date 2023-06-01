大陸金融集團「華興資本」創辦人、董事長兼執行長包凡於今年2月失聯，後確定被大陸當局指控涉嫌行賄，據傳其拘留期已遭延長3個月。此外，與包凡案相關的華興資本香港證券子公司董事長叢林，在留置期滿6個月後，亦被通知繼續延長。

大陸財經媒體《經濟觀察報》5月31日報導，知情者表示，中國監察機構對於知名投資人包凡的留置，從2023年5月7日起延長3個月。今年2月7日，包凡因涉嫌向單位行賄，而被中國大陸官方的紀委監委人員帶走調查、留置，具體辦案機構包括中共中央紀委國際合作局、北京市紀委監委等部門。

路透報導，華興資本集團曾表示，在中國大陸政府將包凡帶走以配合調查後，將從4月3日起推遲年度審計報告，並暫停股票交易。而包凡在今年2月份失聯後，華興資本的股價一度暴跌50％。其股價今年至今下跌了約10％。

包凡在中國大陸企業界廣為人知，並參與了一系列備受矚目的科技併購，包括大陸叫車公司「滴滴」和「快的」的合併，以及外賣巨頭美團的併購案。

報導指出，包凡不是第一個被迫失蹤或被捕的中國大陸億萬富翁。綽號「中國巴菲特」的郭廣昌，是復星集團的創辦人，他在2015年曾失蹤數日；此外，華裔加拿大商人肖建華於2017年在香港失蹤，據悉，他的審判於去年7月已經展開，遭判刑13年。