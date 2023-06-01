南韓正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny) ，以甜美外型走紅，近日到台灣進行「徒步環台之旅」，吸引許多粉絲拍照留念，但也不乏被怪人騷擾，像是她昨(31日)就遇到一名老人邊騎車邊要求拍照，即便拒絕還是不肯罷休，讓她氣到大爆粗口。

企鵝妹的「徒步環台之旅」行經台南，有名騎機車沒戴安全帽的老人表示想送飲料替她解渴，只見她先是委婉拒絕，眼見對方仍不肯罷休，便以「戴在身上很重」為由婉拒好意，沒想到對方竟提出合照的要求，由於當時對方正在車道上，她表示太過危險因此拒絕，而對方「死纏亂打」的舉動也打亂心情，無奈表情全寫在臉上。

企鵝妹遭機車騎士頻頻騷擾，讓她氣到大爆粗口。(圖／ tank jain Youtube)

未料這名老人即便被拒絕多次，仍不死心離去，反倒改成單手騎車還拿著手機側拍企鵝妹，企鵝妹見狀趕緊勸告此行為太危險，未料對方把她的話當耳邊風，還一副無所謂的態度表示：「不會啦，我在網路看到你啊」，眼見對方還想繼續搭話，讓企鵝妹按耐不住怒火大吼：「Please STOP！Holy shit！」沒想到老人似乎未感受到企鵝妹已經動怒，還騎到前方回頭拍攝，讓她再度發火：「What are you doing」，才讓對方自討沒趣騎車離開。

企鵝妹會規勸老人太過危險不是沒有原因，她上個月行經桃園某路口時，就目睹左轉車輛遭對向直行機車撞上的驚悚畫面，由於距離事發現場不到1公尺，讓她險些慘遭波及，嚇得當場直呼：「我的天」。