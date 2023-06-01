根據資策會 (MIC) 最新行動支付調查報告指出，結合消費場景發展嵌入式金融服務、客製個人化金融為未來支付發展趨勢，隨著行動支付消費功能與通路發展越趨成熟，消費者更傾向針對不同場景選擇最合適的支付工具或金融服務；全盈支付總經理劉美玲表示，「全盈+PAY」2022年4月開業，以「嵌入式支付金融科技(Payment Inside)」差異化策略切入台灣電支市場，並進駐全家便利商店、智生活與STAYFUN 等場景夥伴企業APP，深耕零售、社區、職場、金融4大場景，開業週年目標已全數達陣，會員數突破150萬、特店通路達10萬支付點、活躍會員比例高達7成，將持續聚焦嵌入式金融 (Embedded Finance)、深化共好生態圈 (Engaged Ecosystem)及數據賦能 (Data Empower)的「3E開放策略」，持續為用戶打造「無所不在的便利支付金融」服務平台。

看好未來電子商務及數位金融發展，全盈+PAY更積極佈局線上電商消費，今年起陸續串接PChome24h、東森購物網、三立電電購等電商平台，今再與台灣最大零售軟體雲服務公司91APP串接，使其合作之D2C (Direct To Consumer) 品牌商家官網與APP皆可選擇使用全盈+PAY支付。

邁向開放金融新時代，看好年輕族群對線上保險、貸款等新型態的金融服務接受度高，全盈+PAY攜手台新銀行推出全新「Richart全盈貸」，首創貸款金額撥入電支帳戶的微金融服務，用戶於全盈+PAY「金融服務」專區即可進行「Richart全盈貸」申貸服務，節省用戶填寫資料的時間、加速整體申貸流程，「Richart全盈貸」更首創貸款金額可撥款至全盈+PAY電支帳戶中(申貸金額小於5萬元撥入全盈+PAY電支帳戶；高於5萬元將撥入台新Richart帳戶)，最快20分鐘即可入帳。