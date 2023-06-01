北美生物科技產業展是為BIO(Biotechnology Industry Organization)每年於美國所舉辦的國際性生物科技產業會議和展覽，是全球生技界每年最大的產業活動平台，堪稱全球生技界年度盛事，生技產業、投資界及學術單位冠蓋雲集，在台灣亦相當受重視，每年皆由政府單位籌組台灣代表團帶領台灣生醫產業設置台灣館區參展。

全心總裁兼執行長周慧泉博士將介紹公司近期發展的里程碑，包括正在進行的新一代免疫檢查點強化劑(Immune Checkpoint Enhancer, ICE)ALTB-268 用於治療潰瘍性腸炎的臨床一期試驗的進展；周博士還將分享公司正在進行中的研發時程、臨床試驗最新消息和預計的里程碑，並參與投資者和合作夥伴的會議。

全心總裁兼執行長周慧泉博士指出，將在北美生物科技產業展中介紹我們公司的概況，並展示我們新一代免疫檢查點強化劑ALTB-268」。這種以皮下注射方式給藥的創新靶點療法，選擇性地消除長期過度活化的T細胞並恢復免疫平衡，將是治療慢性自體免疫性疾病和慢性發炎性疾病方面的重大突破。