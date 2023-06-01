前民進黨女黨工疑遭性騷被吃案，蔡英文總統今天面對媒體喊話詢問未予回應，總統府隨後表示，蔡英文總統聽聞此事件後，相當重視，除對於任何涉及性騷擾的事件表達嚴厲譴責，並支持民進黨中央黨部調查此案，務必確保當事人權益。

民進黨前黨工指控自己被性騷擾，時任黨中央婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬卻冷處理，甚至以「你的名譽可能受損，我的態度會更冷漠」等言語「勸導」受害人不要啟動黨內性平程序。

蔡英文總統今天出席「經濟日報2023大師論壇」，現場媒體喊話詢問「怎麼看前黨工被性騷擾卻疑似被吃案？」「吃案的人適合繼續留在黨部當黨職嗎？」「要不要把她換掉？」，蔡英文望向媒體沒有回答問題，即快步進入會場。

總統府發言人林聿禪表示，蔡總統聽聞此事件後，相當重視，除對於任何涉及性騷擾的事件表達嚴厲譴責，並支持民進黨中央黨部調查此案，務必確保當事人權益。