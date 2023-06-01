去年全球通膨、中油油氣售價無法足額反映大虧2123億，但中油董事長李順欽今天出席77周年慶活動時釋出好消息，指由於國際油氣價呈走軟趨勢，「今年整體虧損看來會收斂」。目前看下半年第四季原油小回到80美元、天然氣每百萬BTU(百萬英制熱值單位)15塊美元左右，預估2023年年損壓在200億出頭。

原本年初時，李順欽仍悲觀今年獲利會負700億。以目前中油前4個月稅前盈餘統計，確實也虧了318億。但李順欽說，今年油氣價走勢預期可以走跌，「整個虧損可以收斂在200億出頭」。

今天原油價為72塊，他說比起去年84塊的現貨價格，已經跌超過10塊，天然氣的現貨也在是在走軟。不過他也提醒，根據報導，到下半年第四季應該會再回升。

至於天然氣是不是回升到中油原來預測的每百萬BTU的14塊、15塊，李說還有待市場的一個實際狀況。原油現在雖是72塊，同樣有一些國際機構表達有多個促漲因素存在，包括OPEC石油輸出組織減產持續中、俄烏戰爭不確定等，看起來油價年底有機會回到80塊以上。

依照此走勢價格去評析，中油才預估今年的虧損約在200億出頭，李順欽強調一切還是要做滾動性的檢討。

由於大虧，中油目前的淨值已掉到1028億元，李順欽直言「不是很好的狀況」。且這還是透過IFRS（國際會計準則）調整數1633億、資產重估約500億元，否則淨值數字更難看。

中油總經理方振仁補充，雖然淨值數字緩解，但財務「仍然非常嚴峻」，中油負債目前是高達90％ ，對於中油經營與付息，產生非常大的影響。