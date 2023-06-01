知名直播主連千毅2019年在高雄爆出「直播主之亂」，最高法院25日駁回上訴，以組織犯罪等罪判囚7年，另易科罰金部分判刑1年，全案定讞，裁定今（1日）下午2點要至新北地檢署報到發監執行。他稍早也在臉書發文分享「出發照」，只見他上身僅穿著背心大露刺青，腳上還踩著經典藍白拖現身高鐵站。

連千毅4年前在高雄市掀起「直播主之亂」，一審被依組織犯罪、槍砲等罪判7年，二審高等法院高雄分院去年10月維持原判，最高法院25日駁回連千毅的上訴定讞，並通知檢方啟動防逃。

連千毅向雄檢申請因住在新北、改至新北地檢署發監執行後，又聲稱自己得肺炎要求延後入監，檢方不准，裁定6月1日下午2點需到新北地檢署報到發監。

連千毅稍早也在臉書發文分享「出發照」，只見他穿著白色背心和黑色短褲，腳下則是經典的藍白拖鞋現身高鐵站，「各位長輩、好友們我去執行進修了！早去早回！祝福大家身體健康、財源廣進、心想事成，我們後會有期！」。