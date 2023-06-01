日本經濟新聞報導，考量到中國以不透明方式持續強化以核戰力為主的軍備，兩人再度確認進一步強化日美同盟嚇阻力及應處能力。

有關中國造成「台灣有事」（台灣發生事態）的風險，濱田與奧斯汀也再度確認「維持台灣海峽和平穩定重要性」。

此外，北韓聲稱將再度發射「軍事偵察衛星」，濱田與奧斯汀確認日美及日美韓將合作做好萬全因應。濱田在會談開始時談到，北韓可能再度發射飛行物體，「必須強化日美及日美韓合作」。

奧斯汀提到，「中國脅迫行動、北韓挑釁行為及俄羅斯侵略烏克蘭」是日美共同課題；談到日美韓及日美澳聯合演習時則說，要推動「為強化嚇阻力的多國合作創新方式」。

為了讓日美韓即時共享北韓飛彈試射情報對策能盡早實施，濱田與奧斯汀同意加速協調作業。兩人都認為，在美國以包括核武在內的所有戰力保護日本的「擴大嚇阻」同時，日本也必須強化自身防衛能力。

奧斯汀表示，美國對日本的承諾堅定不移，「美軍會持續與自衛隊合力防衛日本，強化地區的和平與嚇阻力，並基於規則來維持國際秩序」。

濱田說，絕不容許在印度太平洋等任何地區，藉由武力片面改變現狀的行為和企圖。