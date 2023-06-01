搶消暑飲品商機，迪化街手搖飲品牌「迪茶」，今夏將台灣傳統美食草仔粿、紅龜粿，以及近年來流行的奶酥，通通變身喝的台灣古早味，同時並採目前市場唯一配方及比例製作而成的膠原蛋白晶球，結合洛神花、梅子、斑蘭葉，推出專屬夏天沁涼解渴新飲品。

「迪茶」品牌發跡於迪化老街，骨子裡充滿懷舊靈魂，但又如現今迪化街充滿新意，點一杯今夏新品，不論是喝的粿、奶酥，晶球夏滋味及老街來點熱情南洋風新飲品，都能喝到迪化街縮影。

「迪茶」以台灣國民傳統美食粿搭配適性茶品，推出「紅迪粿百年芋奶」、「艾迪粿桂花蜜奶」，還融合了2個粿口味及仙草凍以及斑蘭葉風味晶球等獨家招牌配料，創造如有如南洋美食摩摩喳喳的「迪迪喳喳」飲品。此外，「迪茶」並與擁有超過20萬粉絲、台灣知名原創IP「人生啊！囧，囧囧子」合作，結合插畫系列中主要角色人物吐貓，首發推出「吐貓奶酥」、「吐貓奶酥酥茶」、「吐貓奶酥豆漿」以及「吐貓奶酥吐司」四款聯名商品；而夏天最沁涼解渴的飲品也有新創意，以新鮮天然食材熬煮入料、結合新口味晶球，推出「洛神花夏紅」、「斑蘭ㄚ嬛奶綠」以及「大稻埕梅仔湯」。

「紅迪粿百年芋奶」售價75元 ，發想源起自台灣傳統點心紅龜粿，象徵好運富貴，迪茶取其寓意變化成紅迪粿，如同將好運長壽放入飲品中。迪茶紅迪粿採用紅麴粉、在來米粉和高雄8號萬丹紅豆所熬製的蜜紅豆製成，特別採用整顆蜜紅豆下去攪拌成粿料，取代傳統紅龜粿泥狀內餡。此外，搭配台灣在地盛產芋頭所調製而成的芋頭牛奶，每一口都吃得到顆顆飽滿的紅豆與芋頭顆粒的飽足彈牙口感。

「艾迪粿桂花蜜奶」，研發源起自台灣米食點心草仔粿，口感再升級!艾迪粿採用純天然艾草粉、在來米粉、桂花製成，並創新作法100%用擁有牛奶般香氣的臺茶12號又名金萱烏龍的茶湯製料，全程不加一滴水。艾迪粿結合桂花蜜奶茶，入口能品嚐到艾迪粿的Q彈嚼勁，桂花清甜以及艾草苦甘的雙重尾韻滿溢。

每杯90元的「迪迪喳喳」，結合了台灣傳統美食口感和南洋冰品風味的新創意，將東南亞極具代表性冰甜品摩摩喳喳新創成台灣味的飲品。以芋頭牛奶為底，加入迪茶紅迪粿、艾迪粿、仙草凍以及斑蘭葉風味晶球等獨家招牌配料，繽紛色彩層層堆疊，讓人味蕾大開。此外，迪茶也將台灣在地知名特產芋頭入料，以芋頭奶取代一般摩摩喳喳加入杏仁奶或椰奶的作法，除讓飲品更突出增添風味之外也更接地氣，適合國人口味，口口驚喜銷魂飲品新選。