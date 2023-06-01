新北市政府辦理將展開八里區龍米陸橋拆除工程，預計在6月2日至3日每天夜間11時至隔日上午6時進行大梁卸除作業，屆時將封閉龍米路一段，請用路人提前改由龍米路一段356巷及龍形五街通行，如施工期間如遇下天或天候不佳將順延。

新北市工務局表示，龍米陸橋是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長等相關單位會勘取得共識，再進行試辦封閉蒐集民眾意見，無具體反對意見後才進行拆除工程。

養工處指出，龍米陸橋拆除工程分階段進行，其中僅大梁拆卸作業期間需封閉道路，拆除期間為2日至3日，每天夜間11時至隔日上午6時封閉龍米路一段，請用路人提前改道，並配合交維管制引導；8噸以上的大型車輛請改走台64線；其餘階段因為不影響車輛通行均不封路，整體工程預計9日完工。

養工處提醒，道路封閉施工期間將影響紅22及704兩路線公車，紅22路線頭班車發車時間提前為上午6時，而末班車發車時間則調整為夜間10時；704路線將改道行駛台64線，不停靠聖心女中、龍形、大福社區等23站，請民眾改至大崁里、灰瑤站搭乘。

養工處說明，龍米陸橋是新北市升格以來拆除的第49座人行陸橋，拆完後全市將剩下105座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理拆除評估作業，以改善人行環境，提升市容景觀。