一名60多歲男子近來3個月右耳出現耳鳴、耳悶、聽力下降，也因此與妻子關係不睦，經由耳鼻喉科醫師看診才發現，男子右耳有一條長達2公分耳垢，經5秒挖出後，男子終於解決這段時間的聽力困擾。醫師則驚呼，「第一次發現這麼長的耳垢。」

耳鼻喉科醫師張益豪在臉書貼文表示，上述男子近3個月來頗感右耳耳悶、耳鳴、聽力差的困擾，因此與妻子溝通不順，而常出現摩擦。該男子某天進入診間才被發現，右耳內竟然有條驚人耳垢，張益豪了5秒鐘將該耳垢整條拖出，讓男子恢復原有聽力，也修復與家人的關係。

張益豪今（1日）受訪時表示，該條耳垢目測約2公分長，逼近外耳道長度（2~3公分），「是我至今挖出最長的耳垢，連我自己也嚇一跳。」

一名男子近3個月來右耳出現耳鳴、耳悶、聽力下降，原因是其右耳有一條長達2公分耳垢。(圖/ 張益豪醫師授權提供)

張益豪表示，耳垢（即耳屎）是「耳道皮膚的分泌物、脫落體、外界髒污的共同混合物」，可保護耳朵，可防止灰塵、細菌和其他微生物進入耳朵深處，同時可保持耳道的適當潤濕狀態。但對於某些人而言，過多過滿的耳垢會導致耳朵悶塞、聽力較差等現象。

他表示，一般而言，耳垢無需特別清潔，在日常咀嚼、顳頜關節活動的過程中，經肌肉牽拉會讓耳垢自動掉出，故不須頻繁清理。

他並表示，自行挖耳朵容易使外耳道受傷，導致傷口有組織液體滲出，患者就會覺得更癢、更想挖而造成惡性循環。而潮濕環境也創造出讓真菌容易滋生的環境。