新北市教育局111學年度起推動「在地就學大聯盟計畫」，國高中攜手課程設計及辦理營隊，幫助學生多元探索、適性發展。首場在地就學大聯盟12校成果展日前在新北高中展出，以「科技、美感、雙語」為課程發展主軸、「你的未來就在你的城市」為號召，包括靜態成果展示、學生口說發表及現場實作課程體驗，還有闖關交流互動。

負責規畫成果展的新北高中校長柯雅菱表示，12所學校合作已達一年，其間高中端邀請大學入校開課，國中則推校內教師共備授課；各高中也規畫open school活動，歡迎國中生參訪校園、體驗高中課程。

參與策略聯盟課程的學生，陸續在學習歷程檔案及各種競賽中獲獎；本次成果發表，除提供學生展現舞台，也促進高國中課程及社團的交流，實際感受108課綱的教學風貌。國小學生也受邀參加，高國中小學三級銜接，讓學生能就近選讀適合的學校。

教育局表示，新北市支持學校發展各項創新合作方案，4年挹注2.7億推動在地就學大聯盟計畫，本次充分展現各校專業創新動能與豐厚成果，串連國中、高中，發展多元特色課程，連結教學設施、師資、課程、教學，促使資源共享，讓孩子多元展能、適性揚才，實踐在地卓越。