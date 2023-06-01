新北市的民生用水分為石門及翡翠2個供水區，石門水庫因興建較早、淤積嚴重，因此中央、地方都積極推行「雙北共飲翡翠水」，目前新北轄內多區已可使用翡翠水庫水，但三峽、鶯歌區地處偏遠，供水不穩，立委吳琪銘也爭取「北倉配水池」，吳今日也與中央官員前往視察，水利署宣布，將提前至今年底完工，先行通水，確保三鶯地區用水穩定性。

水利署2006年推動「板新地區供水改善二期工程計畫」，引進翡翠水庫至新北，滿足每日101萬噸的民生用水需求，第1期工程主要供應板橋、新莊、五股等行政區；第2期工程分2階段，分別供應土城和三峽、鶯歌、樹林區。

中央、地方都積極推行「雙北共飲翡翠水」，目前新北轄內多區已可使用翡翠水庫水，但三峽、鶯歌區地處偏遠，供水不穩，立委吳琪銘爭取「北倉配水池」，該工程將提前至今年底完工，先行通水。（吳琪銘服務處提供）

不過，土城、三峽、鶯歌地區離供水管線較遠，因此穩定度較差，吳琪銘2018年間促使自來水公司自籌10.67億元用於板新淨水廠的2.4萬立方公尺清水池工程，也就是增設北倉配水池，提高翡翠水庫供給三鶯地區水源的穩定度。

吳琪銘今與自來水公司董事長胡南澤、地方多位民代前往視察北倉配水池工程，自來水公司北區工程處長涂明裕今報告指出，北倉配水池工程原訂2024年4月完工，目前進度52％，清水池的池牆、頂版施作中，預定10月底完成結構體，變電站結構體已完成，目前正裝修及機電設備設置中，在與各界協調溝通下，達到預定進度85％則可先行通水。

吳琪銘說，北倉配水池工程將使板新給水廠的清水池總容量從原先的5.5萬立方公尺增加至7.9萬立方公尺，儲水量和供水將大幅提升3成，設施完成後，有助於調節三鶯地區的尖峰和離峰用水，減少停水和復水時間。

吳琪銘表示，他將持續要求自來水公司及相關單位，確保北倉配水池工程順利完成，滿足居民供水需求，確保居民在面臨突發狀況時能夠及時獲得足夠的清水供應。