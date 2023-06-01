疫情逐步解封，韓籍易斯達航空研議重啟花蓮、韓國直飛航線，該航空台北分公司支店長王君本偕同亞洲航空公司經理張心威，到花蓮航空站考察機務設施，並評估設立維修廠站的可能性，縣府希望透過交通部推廣花東永續旅遊境外包機來臺獎勵措施，加速直飛復航。

韓籍易斯達航空於2019年10月開設花蓮─仁川直航包機航線後，於同年11月再增釜山直飛花蓮航線，隔年2020年因受疫情影響宣告停飛。在包機對飛期間總計有138趟次由花蓮往返仁川、釜山等地，每班機載量189人，約1萬3000人次入出境。

韓國易斯達航空台北分公司支店長王君本(左3)、亞洲航空公司經理張心威(左2)到花蓮機場評估復航可能，縣府觀光處長張志翔等人陪同。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣府觀光處長張志翔指出，花蓮與韓國在疫情前定期包機直航，平均每班次載運量可達7成，是花蓮包機直航的重要國際航線之一。隨國境解封及配合交通部觀光局政策鼓勵，韓籍易斯達航空研議重啟直飛航線，縣府也規劃邀韓國當地旅行業者訪花踩線，提前規劃更多適合韓客的旅遊景點。

王君本支店長表示，花蓮與韓國航權可至2030年，韓國總公司方面對花蓮航線極有信心，而兩地因疫情已停航3年，相關疫後復飛航務細節有待一一檢視，未來俟公司逐步恢復機隊服務能量後，將考量加速復航定期包機，服務兩地旅客。

交通部民航局花蓮航空站主任林國勇說，為促進花蓮機場使用率，航站釋出多項設站優惠及減免國際航班降落費等措施，期吸引航空公司前來花蓮機場起降及設立維修站點，以帶入更多國際航班。

至於代理國際航空在台運業務的亞洲航空公司張心威經理則表示，將考慮在花蓮機場設立維修站點服務客戶，並可協助花蓮開發潛在航點。

縣長徐榛蔚表示，疫情後，4月底花蓮機場迎來首架「越南峴港-花蓮」對飛包機，縣府將持續與花蓮航空站合作，爭取更多包機航線，使花蓮成為台灣的東大門。此外，花東基金補助針對包機的永續境外旅遊包機補助，感謝立委傅崐萁協助爭取，延長自2025年底，提升業者包機直飛花蓮的意願。