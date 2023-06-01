歷時一年，台美雙方拍板於台北時間6月1日晚間10時，於美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。對此，行政院發言人林子倫1日指出，此項簽署奠定台美貿易未來持續發展的完整結構，深具歷史意義，但政府任務還沒結束，台灣將持續強化跟世界各國聯繫跟合作，並且持續向台美全面FTA（自由貿易協定）前進。

台美21世紀貿易倡議去年6月啟動，歷經兩輪談判，去年11月我方前往紐約實體會晤，今年1月美方助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊來台，整體倡議含括12項議題，而雙方針對關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題完成談判，日前已完成中、英文法律約本。

行政院今晨6時對外宣布，台美雙方預定於台北時間6月1日晚間10時（華府時間6月1日上午10點)，在美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。

林子倫於行政院會後記者會指出，台美貿易協定是歷任政府不曾停歇的努力目標，今晚的簽署奠定台美貿易未來持續發展的完整結構，在這次簽署過程中，政院多次主動向社會大眾說明進度，善盡與民間團體跟立法院溝通，簽署前也公布條約文本，盼使國人更加了解協定內容。

林子倫說，今晚所簽的協定深具歷史意義，也是新的開始，相關任務還沒有結束，台灣將持續強化跟世界各國聯繫跟合作，並且持續向台美全面FTA（自由貿易協定）前進，保障台灣經濟安全，政府會繼續努力。