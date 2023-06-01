MLB大聯盟推薦賽事 : 6/3 (六) 10:10，紐約洋基@洛杉磯道奇

紐約洋基與洛杉磯道奇都是美國職棒傳統強權，洋基隊史27座世界大賽冠軍是美國職棒之最，在王建民效力期間是台灣球迷最耳熟能詳的球隊，而洛杉磯道奇出產過野茂英雄、陳金鋒及郭泓志等亞洲球星，在台灣同樣擁有眾多支持者。分處國聯與美聯的兩隊，近三個賽季都沒有在例行賽交手，本週末洋基將造訪洛杉磯道奇進行三連戰，首戰道奇將由老將柯蕭(Clayton Kershaw)領銜先發，柯蕭生涯面對洋基的對戰自責分率僅有1.67，此戰若能發揮過往的投球水準，邪惡帝國將難以跨越雷池。

洋基本季受到傷兵影響，攻擊效率較上季下滑，去年首度入選明星賽的捕手崔維諾(Jose Trevino)因腿傷仍在傷兵名單，而兩名老將史坦頓(Giancarlo Stanton)與唐納森(Josh Donaldson)兩人合計只打了18場比賽，損兵折將的洋基砲管大縮水，本季團隊長打率僅有0.417，在美東火藥庫敬陪末座。

道奇是國聯近期最火熱的球隊，中心打者弗里曼(Freddie Freeman)、史密斯(Will Smith)攻擊指數雙雙突破9成，老將馬丁尼茲(J.D. Martinez)本季來到道奇後表現大回春，長打率0.586是近5季新高。雖然道奇團隊得點圈打擊率0.258仍有改善空間，但團隊全壘打數90支高居國聯之冠，強大的長程砲火仍足以讓道奇攻城掠地。

洋基系列賽首戰預計派出塞維里諾(Luis Severino)主投，塞維里諾本季因傷遲至5月底才歸隊，本季先發2場自責分率1.59、WHIP值0.79，但面對的是團隊攻擊在聯盟中後段班的紅人與教士，樣本數太少參考價值不高。道奇則是預計由老將柯蕭坐鎮，柯蕭開季表現強勢，4月自責分率僅有1.89，但進入5月後狀況下滑，近三次先發都投不滿6局，主投12.2局丟掉10分之多，其中有9分都是在第4及第5局失掉，顯示出高齡35歲的柯蕭續航力已大不如前。

洋基近期攻擊端大多仰賴「法官」賈居(Aaron Judge)的長打發揮，打線串聯的情況不常見，而道奇中心打者群火力輸出穩定，後段棒次的新秀也時有貢獻，整體攻擊狀態遠優於洋基。投手方面，洋基先發投手塞維里諾本季被打者擊成飛球比例較高，要壓制住道奇重砲群有難度，而道奇老將柯蕭雖然在賽事中段容易崩盤，但季初表現走樣的道奇牛棚漸漸回穩，綜合雙方投打近況，道奇有較高機會搶下系列戰首勝，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。