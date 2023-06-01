直播主連千毅2019年引爆「直播主之亂」，最高法院上月25日駁回上訴，依組織犯罪等罪嫌判7年定讞，在今（1）日下午2點到新北地檢署報到並發監執行，連千毅一早就頂著平頭、白色背心，腳踩藍白拖現身高鐵站搭車，而妻子「真人版娜美」石帕玉則終於打破沉默，在限時動態發聲了。

連千毅被判7年，他日前則一如往常發文，還剪了平頭、買書，連千毅PO文：「新的髮型！準備去進修！剪這樣涼快很多...買了很多好書！韜光養晦！我們後會有期！」而他今天則起了大早，頂著平頭、白色背心，腳踩藍白拖現身高鐵搭車，心情平靜的他說：「我去執行進修了！早去早回！祝福大家身體健康、財源廣進、心想事成，我們後會有期！」

連千毅妻子「真人版娜美」石帕玉近來都在賣衣服，沒有針對連千毅入獄發表看法，不過她則在限時動態轉PO阿勃勒花季的資訊，並寫下：「我每天都可以看到」，並附上燦笑表情，心情看起來沒有受連千毅入獄影響。

石帕玉限時動態全文。（圖／石帕玉臉書）

其實，連千毅才在母親節前夕宣布要和娜美補辦婚禮，彌補當年沒宴客的儀式感，「前幾年，忙著賺錢、這件事一直擱著、最近要開始準備來宴客」，如今連千毅入獄，婚禮恐怕遙遙無期。