泰國黎府皇家大學20位學生到輔英科大短期研修，在校方安排的國際學伴相待，體驗多樣台灣文化，及走訪各知名景點，黎府皇家大學校長到台並與輔英科大簽訂合作意向書，希望拓展彼此視野，未來也會安排本地生前往泰國學習觀摩，加強雙方交流。

泰國黎府皇家大學Somjate Duangpithak校長率2位副校長、科技教育學院院長等共5人來台與輔英科大林惠賢校長簽訂合作意向書，Somjate Duangpithak校長表示，9年前以學院院長身分曾來輔英交流3周，他表示對輔英非常信任，相信泰生來台學習語文和文化，必能獲得最佳的照顧，並歡迎輔英學生到泰國交流，加強台泰高教合作。

泰國黎府皇家大學學生進行龍鬚糖DIY體驗。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

校長林惠賢提到，9年前她是護理學院副院長，如今以校長身分接待，彼此情境很雷同，她感謝泰國黎府皇家大學的信任，5月初黎府皇家大學學生來台接受短期華語研修課程，校方招募國際學伴接待，除語文和文化交流，還安排泰生前往佛陀紀念館參訪，以及手作鳳梨酥，讓泰生當伴手禮帶回泰國給家人分享。

李政達國際事務長指出，泰國黎府皇家大學5月8日由一位老師帶領20名學生來台短期研修，期間安排華語情境教學，以及文化課程如太極拳、扯鈴、書法、剪紙、美容美甲、美食製作等，並前往宜蘭傳統藝術中心參觀、美濃客家文化體驗，預計6月4日離台。

應用外語系五專四年級生郭翰霖表示，他擔任學伴帶著泰生熟悉學校環境和搭公車至夜市吃美食，時間雖短但了解彼此的興趣與愛好，同時進一步認知兩國的物價、物產特色和文化差異等，是一次特殊的體驗，收穫頗豐。

泰生Tawan大灣指出，這趟短期研修既學到語言，又深入了解台灣文化，看到台灣人的善良，也吃到美食。泰國是佛教國家，參訪佛陀紀念館時，心情頗為激動。唯一遺憾的是，在台北時天公不作美，沒能去看台北101大樓；帶隊老師Pudsadee恩慈則說，能夠學到如何點餐、購物等日常華語非常有用，有機會希望能多點時間參觀高雄的博物館及名勝古蹟。