凱基全球菁英55 ETF基金經理人施政廷表示，台股高股息ETF近年以配息與資本利得雙管齊下特色，深受台灣投資人青睞；不過，隨著生成式AI趨勢商機成形，相關應用軟硬體類股也展現明顯成長動能，成為近期市場資金關注焦點。

施政廷觀察2013年以來，以指數回測含息總報酬，彭博全球菁英55指數含息總報酬可繳出350％；相較之下，道瓊美國股利100指數244％，富時全球高息指數187％，台灣高股息指數131％。可看出，即使彭博全球菁英55指數股息殖利率沒有特別突出，總報酬卻毫不遜色。

施政廷分析，凱基全球菁英55所追蹤的彭博全球菁英55指數，不只長期含息總報酬得以打敗美歐台三地高股息指數，指數所精選出來自11大產業的菁英公司，長期也可望締造優於大盤與產業平均的表現。

以全球支付科技公司為例，回測2013年以來，資訊科技菁英個股總報酬不僅領先S&P 500指數表現，也領先S&P 500資訊科技產業平均；不只行動支付，回測物流倉儲供應、資產管理、多元化工業製造產業，也都得到相同的結果。

施政廷說，彭博全球菁英55指數長期得以繳出亮眼總報酬，主要歸功於篩選成分股機制，能夠網羅廣布11大產業的優質企業，組成兼顧上漲動能與下檔防守的全方位產業明星隊。