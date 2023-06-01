NBA 2022-23球季總冠軍系列賽即將在台灣時間本週五(6/2)上午08:30展開，今年代表聯盟西區的是例行賽排名第一的丹佛金塊，另一邊東區的王者是第八種子的邁阿密熱火，熱火在一路都不被看好的情形下披荊斬棘，屢屢以下克上，來到總冠軍舞台，兩支隊伍不管最終由誰獲得總冠軍的殊榮，都將創造歷史紀錄！金塊的話，是隊史第一座NBA總冠軍，熱火方面，歷史上從來沒有過例行賽第八種子拿到總冠軍，精彩賽事開打在即，球迷們趕緊一起共襄盛舉、見證歷史！

從台灣運彩現在開出的冠軍賠率(丹佛金塊1.15倍、邁阿密熱火3.50倍)即可看出兩隊的實力在大多數人的心目中其實有一段差距，不過熱火從季後賽第一輪開始就是不被看好的那一方，因此孰勝孰敗誰也說不準。小編認為能夠影響最終結果的有下面三大因素，首先是金塊休兵過久，金塊從5/23直落四擊敗湖人後一直到6/2的總冠軍戰第一場一共有長達10天的空窗期，一般認為長時間沒有比賽對於球員的狀態調整上容易出現問題，過去20年間曾出現3次這類情況(總冠軍賽開打前有球隊休息10天)，分別是2013年的馬刺、2017和2019年的勇士，其中19年的勇士也許是休兵太久狀態無法及時調整過來，第一戰輸掉了主場優勢，最終系列賽2-4輸給暴龍痛失總冠軍。

再來是熱火王牌巴特勒(Jimmy Butler)的表現，巴特勒季後賽場均得分高達28.5分，是球隊最大的火力輸出來源，本季季後賽扣除巴特勒得分超過20分的場次，熱火戰績僅1勝3敗，可見巴特勒的發揮對於球隊的勝負極為關鍵。值得注意的是金塊的葛登(Arron Gordon)，他可能最會防守巴特勒的球員之一，根據統計，巴特勒近三季在葛登的防守之下，平均每一百回合只能以26%的命中率得到11.4分，但在其他球員防守下，巴特勒卻可用35%命中率得到17.9分，差距極大。

最後是雙方三分線的發揮，金塊和熱火能夠一路走到總冠軍戰，三分線的出色表現是最大原因之一，兩隊季後賽的三分命中率為38.6%和39.0%，是16支季後賽隊伍的前兩名，兩隊都擁有不少優秀的三分射手，金塊的莫雷(Jamal Murray)、波特(Michael Porter Jr.)和波普(Kentavious Caldwell-Pope)場均都可以投進至少兩顆三分，王牌中鋒約基奇(Nikola Jokic)也有平均1.8球的水準；熱火的文森特(Gabe Vincent)、羅賓森(Duncan Robinson)、馬丁(Caleb Martin)和斯特魯斯(Max Strus)4名射手場均三分球進球也都超過兩顆。熱火和金塊的三分攻勢同屬多點開花非常難以看防，哪隊手感更火燙絕對更受到勝利女神的眷顧。

綜觀來看，熱火有機會在系列賽第一戰搶下勝利，由於金塊看防巴特勒一流，因此熱火要拿下總冠軍，其他射手群一定得拿出比金塊更優秀且穩定的三分表現，否則論籃板與禁區能力金塊恐怕更勝一籌。推薦系列賽比數4:1金塊獲勝是最容易開出的選項。大小方面，雙方季後賽三分表現同樣出色，互相對弈可能會依賴三分球的發揮，因此追逐大分是一個比較合理的標的。