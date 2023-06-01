建構友善職場，新北市勞工局鼓勵企業設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施，針對企業新興建托兒設施連同專業諮詢及教保托育人員人事費用，最高補助400萬元，職業工會設置托兒設施也能申請。今年第1期已有46家企業提出申請，勞工局核定補助206萬餘元，並再轉勞動部申請補助；第2期補助今起至7月15日受理。

勞工局長陳瑞嘉表示，為推動性別工作平權及協助企業辦理托育服務，每年聯合勞動部給予下列經費補助：(一)設置員工哺（集）乳室者，最多補助2萬元；(二)新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心及兒童課後照顧服務中心），最高補助300萬元。

另新北市亦創全國之先，提供「教保服務人員或托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」補助；(三)針對已設有前述托兒設施者，每年可補助最高50萬元的更新改善設施設備費用；(四)雇主設置居家式托育服務或發放員工托兒津貼，最高補助60萬元。

勞工局表示，事業單位只要符合資格，在「勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網」(https://childcare.mol.gov.tw/）「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局就可提出申請。

或先至「新北勞動雲」(https://ilabor.ntpc.gov.tw）於活動牆點選「補助事業單位設置哺集乳室、托兒設施措施」專區查詢相關內容。若有相關疑問，可來電（02）29603456 分機6357李小姐（托兒服務）、分機6363黃小姐（哺集乳室）洽詢。