台中男子去年9月應高中好友邀請到對方家中烤肉喝酒，一夥人喝到凌晨，好友16歲的妹妹先喝醉後獨自回2樓房間，男子竟偷偷溜進去硬上，妹妹一度酒醒掙扎，男子最後仍射精在對方體內，並轉身回好友房間睡覺，隔天睡醒直接離開，妹妹事隔8天才跟朋友說此事，男子以30萬和解獲緩刑4年。

判決書指出，男子受高中同學B男邀約，去年9月10日晚上11點到臺中石岡區的住處，與B男全家和朋友一起烤肉喝酒，直到隔天凌晨3點，B男16歲的妹妹當時酒醉上2樓，男子當時在B男房間聊天，發現對方妹妹獨自在房間，凌晨4點時竟直接趁機硬上昏睡的B男妹妹。

男子強行行脫下女方的長褲及內褲，過程中女方稍微恢復意識且試圖掙扎，但因不勝酒力而無法推開，男子最後射精在對方體內，才回到B男房間睡覺，隔天下午睡醒離開；B男妹妹女因深感畏懼，隔了8天才將此事告知友人，報警提告處理。

法官認為男子到他人家作客，竟為滿足性慾，對友人的親屬乘機性交，考量犯後坦承犯行，並已調解成立，且男子年紀尚輕酌減其刑，依犯乘機性交罪，處有期徒刑1年10月。緩刑4年，緩刑期間須支付損害賠償，並於判決確定後2年內接受法治教育4場。

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