在場上總是保持冷靜的熱火「阿舍哥」鄧肯羅賓生（Duncan Robinson），在G7對著綠軍球迷做出手放耳後的挑釁動作引起熱議，日前他在節目中解釋當時行為，是因為不滿自己的手機被加入群聊，受到大量波士頓球迷騷擾。

熱火原本有機會在G6終結系列賽，他們在比賽剩下3秒時仍領先1分，卻被懷特（Derrick White）不可思議的補籃絕殺，除此之外，擁有一手精準外線的鄧肯羅賓生，竟然連續錯失2個三分大空檔，是導致熱火無法拉開比數的關鍵之一。

「我不知道這是怎麼發生的，有可能是我高中時認識的人，我的手機號碼被加入了一個規模不小的群聊，在我們輸了G6後，我的手機被來自新英格蘭地區的陌生訊息給轟炸了。」鄧肯羅賓生還收到了一張大聯盟紅襪隊投手席林（Curt Schilling）的血襪照片，暗示塞爾提克和紅襪一樣，將從0勝3敗絕境中翻盤。

鄧肯羅賓生決定以實際行動回應綠軍球迷，因此選擇了美國摔角之神霍肯（Hulk Hogan）著名的招牌手勢，「我很想這麼做，但我必須在場上拿出好表現，理想的情況是我得了20分以上，才能讓他們信服，不過事實上這發生在我一次上籃獲得的第10分後，這並不是我所設想的情況。」