自2022年7月以來，標普全球（S&P Global）韓國製造業PMI就一直在擴張與收縮分界線50以下，像是最新已經調整後的5月份，雖比4月48.1要高一點，但也只有48.4。

專家學者表示，韓國製造業惡化戲碼繼續在5月上演，因為生產、新訂單以及出口都還在減少階段，且頹勢持續的時間是一個比一個還要久。例如，新訂單有11個月、生產是13個月，15個月的新出口訂單則是最長的。

韓國貿易部指出，繼4月減少14.3%之後，當地5月海外出口又年減15.2%至522.4億美元。主要原因是半導體需求不佳導致年減36.2%，而半導體最大的客戶就是中國大陸。

分析師認為，韓國出口應該已在第2季看到底部，可望從第3季開始反轉增加。不過，增幅還是有限，因中國大陸景氣復甦狀況，並沒有當初外界想得要快。

若按出口目的地來看，對中國大陸減少20.8%，已經連續12個月都是年減現象，但減幅卻是7個月以來最少的。同時，對美國以及歐盟也分別下降1.5%以及3.0%。

但韓國景氣也不全然都是壞消息，像是增加的就業人數，就創2022年3月以來最多。韓企投入生產的成本，雖然還是居高不下，但漲幅已為2020年9月以來最小。

同時，韓國5月產出價格，也是從2020年第3季開始首次下修。韓國公司願意降價，主要是為增加銷售量以及取料成本降低所致。在供應鏈逐漸回歸正常化之後，韓國供應商5月交貨時間，也縮至2016年4月以來最短。