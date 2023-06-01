盛夏酷暑到來，金車噶瑪蘭調酒將有如酒吧現調般的特調風味，化身為便利性十足的罐裝調酒，推出全新「酒吧系調酒」系列。使用榮獲世界琴酒大賽金牌的噶瑪蘭琴酒為基底，融合多種水果風味，推出兩款限定特調－「金晚柚香檸」、「百百種鳳琴」，即日起於各大通路陸續開賣。每罐490ml，酒精濃度7％，建議售價99元，在酷夏來臨之際，居家也能隨時享受酒吧般的質感微醺。

「噶瑪蘭酒吧系調酒」第一波選擇酒吧最受歡迎的「酸」、「甜」調性為主軸，推出兩款水果風味調酒，「金晚柚香檸」以金橘為主風味，結合清新葡萄柚與檸檬，入口先是金橘果香充盈整個口腔，接著葡萄柚及檸檬的酸爽刺激著味蕾，創造層次豐富的質感微醺體驗。「百百種鳳琴」則將果汁之王百香果與香甜鳳梨完美融合，堆疊出多層次的香甜熱帶水果風味，兩款調酒皆以「噶瑪蘭琴酒」為基酒，帶出芳醇口感與多種水果風味的酸甜層次。

噶瑪蘭調酒承襲金車集團對品質的堅持，厚實的釀酒底蘊成為最有力的根基，以雪山純淨水源釀造的噶瑪蘭琴酒作為基酒，搭配不同風味元素，不斷推陳出新。「噶瑪蘭酒吧系調酒」為品牌首次推出7％酒精濃度的調酒系列，大面積的沉穩黑色設計，搭配鮮明跳躍的黃、橘配色，彷彿踏入酒吧時，初感受到的昏暗燈光、放鬆氛圍，罐身上的高腳調酒杯，代表著酒吧專屬的特調風味。

首波推出的「金晚柚香檸」、「百百種鳳琴」即日起於全台7-Eleven、萊爾富便利商店、OK超商及各大量販通路開始販售；全聯福利中心於6月2日開賣，每罐490ml，建議售價99元，新品上市期間享活動優惠（優惠訊息以各大通路為主）。

《未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！》