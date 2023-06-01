據美國之音報導，在歷經長達幾個星期的激烈交鋒之後，美國總統拜登和共和黨籍的國會眾議院議長麥卡錫上週末終於就提高美國債務上限達成協議。眾議院周三（5月31日）晚間以314：117的投票結果通過了有關法案，令美國有望在耗盡資金之前避免災難性的債務違約。

報導稱，中國多年來一直是美國最大債權國之一，美債一旦違約無疑也將殃及中國利益，但中國同時也是美國最大的戰略競爭對手。政治觀察人士警告說，中國長期的地緣政治利益可能會受益於美國幾個月來有關提高債務上限的戲劇性激烈對峙。

美債攸關中國利益

報導稱，美國國債是全球最受追捧的資產之一。中國曾經在十多年的時間裡一直是美國最大的外國債權人，在2013年時中國曾持有1.3兆美元的美國國債，但隨著近年來兩國緊張關係的升級，北京削減了其持有的資產。儘管如此，中國目前仍坐擁高達約8700億美元的巨額美國債務，一旦美債出現違約將導致美國國債價值暴跌，中國的美元國債也將大幅貶值，導致外匯儲備暴跌。此外，美國經濟所遭受的重創也被認為將在世界經濟仍極為脆弱之際引發新一輪的全球經濟危機。

報導引述彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)高級研究員加里·哈夫鮑爾(Gary Clyde Hufbauer)預測，「這可能引發全球性的經濟衰退，而這無疑會傷害中國。」

與此同時，5月31日的最新經濟數據進一步顯示，中國目前的復甦趨勢遠不如預期。中國製造業採購經理人指數（PMI）相較上月又下降了0.4個百分點，為今年以來連續第2個月萎縮。

報導引述大西洋理事會(Atlantic Council)地緣經濟中心副主任尼爾斯·格雷厄姆(Niels Graham)分析，在短期內，中國的利益在於美國不會違約，如果中國拋售美債，美債貶值會導致不穩定，但對中國來說也會賠上很多損失，而且鑒於當前的中國經濟情況，中國沒有這樣的財政實力。「因此，儘管中國希望利用美國的不穩定作為推動國際化自身金融體系的話題，但從短期來看，違約對美中雙方來說都不符合各自的利益。」

中國官媒新華社在最近的一篇評論中說，中美在債券融資領域是「利益共生關係」，」如果美國發生債務違約，不僅會讓美國信用掃地，也會給中國帶來真金白銀的損失。」

中國官方的英文媒體《中國日報》(China Daily)本周也罕見地發表社論，提醒美國國會議員們說，他們應該以國家利益為重，跨越黨派利益。「國會山的那些人應該意識到，如果要避免他們自己造成的經濟和金融災難，他們沒有足夠的時間來試圖從對方身上取分。」

該社論還提醒，債務違約會損害美國的美元霸權地位，稱這場災難不僅會擊垮數百萬普通美國人的生活，損害美國的信用評級，「還會對美元作為美國霸權支柱的儲備貨幣地位產生不利影響。」

中國的地緣政治機會？

報導稱，美國國會眾議院周三的投票可能會令很多人鬆了口氣，但是風險並未最終過去，如果人們對美國政府按時償還債務的能力失去信心，信用評級機構仍可能降低美國債務評級。正因如此，美國曾在2011年首次遭到降級。

進入21世紀以來，隨著民主、共和兩黨在政府財政問題上屢屢爆發嚴重分歧，美國已多次險些引發主權債務危機。但是隨著美中兩國關係急劇惡化，今年的危機中，中國罕見地成為美國國內政治對峙中的一個熱門話題。

美國國防部長奧斯汀和美軍參謀長聯席會議主席米利都分別指出，債務違約將會被中國等國家所利用，並有助於強化其美國正在衰落的看法。

美國國家情報總監海恩斯最近在國會的一次聽證會上被問到違約的國家安全後果時說，俄羅斯和中國將試圖強調「美國內部的混亂，我們沒有能力作為一個民主國家運作。」 她說，這會在全球範圍內造成「美元價值以及美國機構和領導層的不確定性」。

「中國當然會指出這一點，」報導引述華盛頓加圖研究所(Cato Institute)名譽高級研究員詹姆斯·多恩(James Dorn)說，「儘管這對中國的投資組合造成了損失。」

多恩表示，中國在控制預算方面可能會被認為是比美國更穩健，中國的通膨率也比較低，央行在整體上做得非常出色，「因此，我認為中國將在這方面獲得更高的聲望。」

美國白宮新聞秘書皮埃爾警告說，如果違約，那將是美國「送給中國等競爭對手的禮物」。

彼得森國際經濟研究所執行副所長兼研究主任馬庫斯·諾蘭(Marcus Noland)最近撰文說，儘管中國在國際金融體系中發揮更積極的作用面臨著內部限制，如維持資本管制、國內金融市場相對不發達等等，「但只要有機會，中國就會把自己作為一個良善、可靠的領導者。」

報導引述大西洋理事會的格雷厄姆說，目前令人倍感關注的是，中國如何利用美國這些不穩定時刻來說服其他國家減少對美國金融體系的依賴，中國在東協國家中正在努力增加本地貨幣交易，減少以美元計價的貿易，矽谷銀行倒閉、債務上限以及美國的高通膨推高全球利率等因素都在中國被整合起來，作為說服其他國家減少對美元計價金融體系和整體美國金融體系依賴的一種方式。

報導引述分析人士指出，即使短期內避免了危機，從長期來說，美國兩黨之間的分歧以及美國財政開支的挑戰則遠未結束。

加圖研究所的多恩說，美國政府預算最棘手的癥結在其財政收支結構，而社會保障、醫療保險(Medicare)、醫療補助(Medicaid)等福利計劃，而兩黨之間的談判「在這些方面並沒有任何改變，所以這仍然是一個令人擔憂的問題」。

彼得森國際經濟研究所說哈夫鮑爾，債務違約的可能性雖然很小，但是這場戲劇性的混戰所帶來的不確定性「從長遠來看，它是一個打擊」。「我們曾經面臨過這種情況，幾年後可能再次重演，再過幾年，又是如此，因此，這是中國的優勢所在。」