花蓮縣豐濱鄉公所今年首次與遊程販售平台合作，推出11條路線遊程，並提供免費交通接駁服務，讓更多旅人體驗在地的山海之美跟原民的人文風情。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉公所今年首次與遊程販售平台合作，推出11條路線遊程，並提供免費交通接駁服務，讓更多旅人體驗在地的山海之美跟原民的人文風情。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉座落海岸山脈與太平洋之間，擁有令人嚮往的無敵山海美景，更孕育獨特的部落文化，鄉公所為讓更多旅人體驗在地原民的人文風情，首次與遊程販售平台合作，串連在地觀光旅宿業者規畫11條路線遊程，並提供免費交通接駁服務，首發團將在端午連假出發，即日起預約報名可享優惠。

豐濱鄉公所自2019年起利用藝術音樂季、沿海設置裝置藝術等方法，吸引遊客前往認識地方的不同面貌，並扶持在地潛力業者及部落合力推出系列遊程，讓旅人深入體驗靠海原住民族的特有文化與生活方式，迄今廣獲不少好評。

豐濱鄉長邱福順表示，鄉公所為持續提升旅客走訪豐濱鄉的意願，今年首次攜手遊程販售平台「kkday」，串連在地旅遊、住宿業者，結合東管處藝串平台、月光海音樂會等，在6至9月規畫11條遊程路線暢遊東海岸景點，並提供免費交通接駁與保險服務。

其中，遊程首發團「豐濱Misalama一日遊」將在6月24日登場，民眾可在花蓮市區搭乘專車到豐濱鄉，並參觀親不知子海上古道、石門麻糬洞、一線天山谷、海蝕洞等熱門景點，下午則安排參加靜浦部落「河口音樂市集」，吹著海風聽著原民音樂，享受東海岸的悠閒氛圍。

首發團即日起在kkday、果果旅行社網站開放銷售，預約可享優惠價550元（原價1050元），包含午餐、海上古道入園費用、保險等，不過午餐地點及食材將依成團人數安排原住民慢食無菜單料理或現撈海鮮合菜，遊程所需時間約8小時。

邱福順還說，今年夏天規畫的11條遊程路線將陸續上架平台，7月5日另會辦理記者會，加碼宣傳豐濱更多元的自由旅遊體驗。