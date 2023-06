繞了地球一大圈,日本搖滾天團ONE OK ROCK終於要來了!3年前沒有完成的,這次他們將捲土重來,在1日正式宣佈重啟亞洲巡迴演唱會,台北場確定要在9月16、17日兩天,於南港展覽館舉行《ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 2023 in TAIWAN》演唱會,門票預計在6月24日下午1點於KKTIX全面啟售。

去年下半年完成美國巡迴之後,今年再接再厲挑戰名古屋、福岡、大阪、東京、札幌以及埼玉日本6大巨蛋,成為2023年第一組完成此創舉的日本樂團,11場演出共計有40萬人到場。ONE OK ROCK從本月起將前進歐洲進行為期2個月、超過20場的遠征,並擔任英國搖滾名團Muse的演唱會嘉賓。

ONE OK ROCK也沒有忘記等待許久的亞洲樂迷,宣布將從台北出發,緊接著馬尼拉、雅加達、香港、曼谷、新加坡6大城市,他們在1年內唱遍全球,為當今日本樂壇之最。

本次巡迴演唱會以去年9月的全新專輯《LUXURY DISEASE》為主軸,過去的多首金曲也不會錯過,經紀公司也宣布要在6月3日晚間透過LIVESHIP推出東京巨蛋場的線上演唱會實況,讓已經體驗過的人可以重溫、還在等待的人可以預習,見識ONE OK ROCK火力全開的舞台魅力。相關詳情可洽主辦單位雅慕斯娛樂、必應創造官方社群專頁。