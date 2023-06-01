內政部1日於行政院會報告「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，內政部長林右昌表示，今天上午受理線上申請後，瞬間湧入2萬人導致系統塞車，但狀況很快就被排除，截至10時30分已完成1萬多筆申請；他表示，經審查符合資格，定額3萬元支持金將透過原貸款金融機構直接存入借款人約定繳納貸款本息的帳戶內，預估首批符合資格的民眾將在7月上旬領到支持金。

能申請中產以下自用住宅貸款戶支持專案者，借款人與其配偶及未成年子女須符合4大條件，分別為合計僅有一筆自用性質住宅貸款（且有非呆帳之貸款餘額）；原始核貸金額條件為台北市住宅850萬以內，其他直轄市、縣市住宅700萬以內；合計持有房屋一戶內；以及2021年家庭總所得合計120萬以內。

林右昌指出，自5月16日開放諮詢專線，由專人回應申請資格條件相關問題，民眾來電諮詢非常踴躍，截至5月30日止已接聽1萬6094通電話諮詢，主要詢問申請方式及申請條件等問題，若民眾有申請上的疑問，歡迎撥打諮詢專線（02）2162-1239，由專人回應相關問題。

林右昌補充，本次申請全面採用線上申請，使用手機、平板或電腦都可以登入，申請入口在營建署網站（https:://www.cpami.gov.tw/）及內政部不動產資訊平臺（https://pip.moi.gov.tw/V3/Default.aspx），在網頁上方點選專案連結後即可進入，借款人進入線上申請系統後，會出現資格條件自我檢核畫面，由申請人勾選確認，如評估符合資格，驗證身分登入後即可填寫個人資料，於確認後送出，就完成申請，整體操作程序非常簡單。

林右昌指出，今早9時開放線上系統，民眾申請相當踴躍，開辦瞬間湧入申請達2萬人。他提醒，申請通過審查後，3萬支持金會透過原貸款金融機構，直接存入借款人約定繳納貸款本息的帳戶內，政府不會發送簡訊、e-mail，也不會電話詢問個人資料，民眾務必提高警覺，請勿點選來路不明的申請連結，以免個資外洩。

媒體詢問，房貸、租屋租屋補貼相繼在6、7月登場，營建署在系統、人力上是否會超載，林右昌指出，營建署有做最好準備，如整合前端系統，包括廉政中心、財政部財政資訊中心及內政部資訊中心統計處及營建署資料庫，和所有金融行庫和合作社、農漁會等，民眾申請後能在後台直接勾稽查核，讓整體申請程序更便利，展現台灣數位國力。

林右昌說，雖然開放申請後因湧入2萬人，導致系統有些塞車，但很快就排除，截至10時30分已完成1萬多筆申請。