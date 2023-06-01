台籍男子徐明賢與他的日本太太安土美津子成立天訊、極訊王等公司，被控以租售視訊電話、平板電腦為幌子，8年間非法吸金60億多元，台灣高等法院維持一審刑度，將2人各依非法經營收受存款業務罪判刑12年2月、12年，未扣案犯罪所得21億多元沒收並追徵，可上訴。

檢方起訴指出，徐明賢與妻子成立日訊、極訊王等公司，自2012年起對外招攬投資人，推銷公司開發的視訊電話，以每6台一組的視訊電話向投資人收取「租售費」，並承諾每月給予6000元租金，3年期滿後由公司回收。

徐等人對外宣稱，依照公司規則投資穩賺不賠，第1組租售費14萬7000元，投資報酬率15.6％，第二組起12萬7000元，投報率23.4％，若招攬及銷售達目標，可依序晉升主任、襄理、經理，分別享有12萬4000元、12萬元、11萬4000元優惠價，投報率分別為24.7％、26.7％、29.8％。

徐等人名義上是銷售視訊電話，實則經營類似「老鼠會」組織吸金，2020年更另推平板電腦銷售轉投租投資方案，後來開始付不出承諾的租金，一度調降保證租金，但投報率仍遠高於銀行存款利率1％。

檢方認定，徐明賢夫婦的公司從2012年7月起至2020年9月間，總共招攬2676人名會員，共吸金60億4919萬元，其他被起訴的高層，吸金最多者金額達8783萬餘元，最少者也有355萬餘元。

高院審酌徐明賢2人吸收資金高達60億5227萬9000元，終致眾多投資人在反覆參與投資後血本無歸，提出告訴者多達900多人，其2人所為已嚴重破壞金融秩序，所生損害甚為重大，各重判12年2月及12年。可上訴。