民進黨爆發性平事件！依性別工作平等法規定，雇主知悉性騷擾情形時，應採取立即有效糾正及補救措施，若未採取可依同法開罰10萬至50萬元罰鍰，並公布其姓名或名稱、負責人姓名在違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統（俗稱慣老闆名單）中，勞動部已要求台北市政府應向事業單位瞭解此事。

此外，依性別工作平等法規定，受僱者或求職者因雇主違反雇主於知悉前條性騷擾之情形時，應採取立即有效糾正及補救措施，若雇主未盡到該項義務，受有損害者，雇主應負賠償責任。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，當受僱者或求職者發現雇主違反性別工作平等法規定時，可向地方主管機關申訴後，並由地方的性別工作平等會審議事實認定後開罰10萬至50萬元罰鍰，並公布姓名或名稱、負責人姓名在違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統。

據統計，去年雇主於知悉職場性騷擾之情形時，未採取立即有效之糾正補救措施共收到155件申訴，成立44件、共開罰504萬元。