民進黨爆發前黨工遭性騷擾疑似遭吃案事件；民進黨主席賴清德今在臉書表示，「我要代替本黨，再一次向這位同仁致歉。對不起，讓你承受這樣的傷害與恐懼」。「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了」。

這起性騷擾事件發生在賴清德擔任黨主席時期間，賴清德今上午行程，媒體喊話時，他並未回應，隨後在臉書發文指出，「昨天深夜，我相信大家都收到了一封，需要被接住、也必須被接住的求救信」。

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他說，「對於這樣的事件，我感到非常的沉痛」。「作為民主進步黨的黨主席，我要向這位同仁致上最大的歉意」，更有責任給這位受到傷害的前同仁一個交代。

他說，本黨祕書長在知悉這件事之後，立即拉高了調查層級，也立即與這位受到傷害的同仁見面談話、了解詳情。目前，性平部主任和主席室主任已組成調查小組，將盡速調查並提出處置報告，同時，副秘書長許嘉恬即刻停職，後續繼續接受調查小組調查。此外，我們也將持續提供當事人必要的協助，以及後續的法律服務。

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他說，「我要代替本黨，再一次向這位同仁致歉。對不起，讓你承受這樣的傷害與恐懼」。

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他說，同時，「我也想謝謝你，謝謝你的勇敢，願意將如此難受的事件說出來，給予我們再一次好好面對、改正錯誤的機會」。

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賴清德表示，對於任何涉及性騷擾的事件，民進黨絕對採取零容忍的態度，倘若仍有遇到類似事件的同仁，更希望能在受保護情況下，得到應有的調查真相，以及心理的支持。針對黨中央的通報機制是否有所不足，該檢討就檢討、該認錯就認錯。最重要的，是務必全面保護同仁在執行任務時的各項安全。

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他說，民主進步黨的精神，是勇於面對問題，而不會逃避。他想告訴所有民進黨的從政同志，「以身作則」是處事的原則，在要求受傷的人拿出勇氣以前，要先成為一個勇於面對問題的人。

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