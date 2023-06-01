嘉義縣某汽車銷售營業所侯姓業務員2年前邀女同事看夜景強制猥褻，隔1周同車到彰化受訓，回程時竟再次猥褻得逞，女方決定離職前夕，侯男又藉故有事要談，把她找到技師休息室「想舒服很久了」性侵得逞，女方遭性侵後多次尋短，被害人報案後，經檢方起訴，一審判侯5年2月，侯男不服上訴，二審駁回。

台南高分院今天表示，被告侯姓男子因妨害性自主案件，經嘉義地院判處應執行5年2月，被告提起上訴。台南高分院指出，原判決認定侯確有2次強制猥褻、1次強制性交犯行，已上訴理由指摘原判決不當，經核其採證認事用法，均無違誤，量刑也合法妥適，並無明顯違背公平、比例及罪刑相當原則，二審認事用法均無違誤而駁回，全案可上訴。

檢警調查，侯男與遭性侵的女同事為嘉義某汽車銷售營業所的業務員，侯男2020年10月間邀後進女同事看夜景，卻在車上強吻，並強拉女方的手撫摸自己生殖器，猥褻得逞。1周後，侯男載該名女同事到彰化受訓，返程時把車停在縣府附近道路停車格，將女方乘坐的副駕駛座座位放倒，跨坐在女生身上，不顧女方反抗，脫掉其襯衫並拉下胸罩，親吻胸部等處，伸手欲撫摸其下體，惟因女方穿著絲襪而作罷。

女方隔年3月決定離職，2021年3月28日下午，侯男對該女表示有事要說，帶她到技師休息室內，竟稱「想舒服很久了」，不顧女方抵抗，強行脫掉女方的衣褲、胸罩，嘴舔及指侵得逞。

受害女同事遭性侵後，多次自殺、服毒等，胞姊也曾在她遭到猥褻後，收到「想要死掉」、「死變態」等訊息，被害人也曾在IG上傳手腕泛紅痕跡照片，時間與她遭強行猥褻日期一致；3月28日當晚，被害人到醫院驗傷，內褲驗出侯男DNA。

但侯男否認猥褻及性侵，辯稱案發當天，是女方稱有話要說，才到技師休息室，還向他鞠躬道歉，並稱女方抱著他說謝謝，還親他。但法官審理認侯男強行猥褻、性侵得逞，事證明確，依強制猥褻罪、強制性交罪共判處5年2月。